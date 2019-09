All’ultimo momento la dirigenza del Boca ha deciso l’apertura della Bombonera. Dunque il superclasico argentino tra Boca e River femminile si disputerà martedì 24 settembre nello stadio-icona di Buenos Aires. Una partenza migliore non potevano immaginarla le calciatrici argentine che quest’anno partecipano per la prima volta ad un torneo professionistico. L’ingresso sarà gratuito per tutti i soci del club, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

In Italia, dopo l’esperimento dello Stadium nello scorso campionato con il record di quasi 40 mila spettatori per Juventus-Fiorentina e le recenti partite di Champions League disputate dalla Juventus al Moccagatta di Alessandria e al Franchi dalla Fiorentina, è già tempo di pensare al futuro. Molto prossimo: la data è quella del 13 ottobre quando andrà in scena il derby di Milano tra l’Inter neopromossa e le rossonere di Ganz. Il sogno è quello di giocare a San Siro. Le società ci stanno pensando. Di certo è che potrete vedere l’inedita stracittadina in diretta su Sky Sport. Calcio d'inizio alle ore 15, con ampio pre e post partita.