Un evento storico per il calcio argentino, il modo migliore per cominciare una nuova era. Alla Bombonera si è giocato il primo Superclasico femminile del calcio albiceleste tra giocatrici professioniste, 28 anni dopo la creazione del primo torneo amatoriale nel '91. Risultato netto in quella che è anche la prima partita di un campionato pro in questo paese: 5-0 delle padrone di casa del Boca Juniors ai danni delle rivali del River Plate davanti a più di 4000 tifosi sugli spalti della storica casa degli xeneizes, che la società ha deciso di aprire all’ultimo momento per l’evento con ingresso gratuito per tutti i soci del club.

Ex senza pietà

Gol di Florencia Quinones, Fabiana Vallejos e tripletta di Fanny Rodriguez, protagonista del match ed ex di giornata (solo qualche mese fa giocava con il River). Entrata nella ripresa non ha avuto pietà per i suoi vecchi tifosi: ha anche esultanto mimando il gesto dell’orso, emulando quanto fatto da Pratto nella finale di Copa di Libertadores maschile tra Boca e River nel 2018. Dopo la gara ha dichiarato: "Ho coronato il mio sogno, questo giorno rimarrà nella storia. Sono orgogliosa di me stessa".

Derby a San Siro?

La stagione del calcio femminile è iniziata con grande entusiasmo anche in Italia. Dopo il record di quasi 40 mila spettatori allo Stadium per Juventus-Fiorentina dell’anno scorso e il seguito incoraggiante delle prime uscite di Champions League proprio di queste due squadre, c’è un altro grande evento all’orizzonte, il derby di Milano il 13 ottobre. Anche Inter e Milan starebbero pensando a un grande teatro per la stracittadina: il sogno delle calciatrici è quello di giocare a San Siro. Chissà che non si possa avverare all’ultimo momento come in Boca-River. In ogni caso l’evento sarà in diretta su Sky Sport alle 15, con ampio pre e post partita.