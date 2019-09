Dopo i successi in casa di Israele (3-2) e Georgia (0-1), l’Italia tornerà in campo venerdì 4 ottobre (Stadio Centenary, ore 17.30) a Ta’Qali con Malta e martedì 8 (Stadio Renzo Barbera, ore 17.30) a Palermo con la Bosnia Erzegovina.

La Ct Milena Bertolini ha convocato 23 calciatrici: prima chiamata per il centrocampista dell’AS Roma Giada Greggi, che ha già indossato la maglia azzurra delle Nazionali Femminili Under 15, Under 17 e Under 19.

La squadra si radunerà domenica 29 settembre entro le ore 20 a Roma. Il programma tecnico prevede quattro sessioni di allenamento (due al giorno), prima della partenza per Malta del 2 ottobre. A Malta le Azzurre si fermeranno fino a sabato 5 ottobre; dopo l’allenamento del mattino, il gruppo partirà per Palermo.

L’elenco delle convocate

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Francesca Durante (Fiorentina Women), Rachele Baldi (Empoli Ladies);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampisti: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Benedetta Glionna (Hellas Verona), Giada Greggi (AS Roma), Gloria Marinelli (FC Inter), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Daniela Sabatino (Sassuolo), Stefania Tarenzi (FC Inter).