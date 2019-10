Dopo la fine della partita, le giocatrici di entrambe le squadre hanno espresso la loro gioia per qualcosa che era "semplicemente inimmaginabile" solo un anno fa. "Prima della rivoluzione in Sudan, il mio piano era di andare all'estero per giocare, ma ora posso giocare nella mia patria", ha detto Asma Abubakr, indossando la maglia verde del suo club Tahadi.

Per Juan Essam del club Difaa si tratta di un sogno che si realizza. "Quello che è successo oggi e' semplicemente fantastico", ha aggiunto la sportiva, spiegando che "per la prima volta ho giocato all'interno di uno stadio, il mio più grande sogno".

L'inizio del campionato di calcio per club femminili arriva tra le aspettative che l'attuale periodo di transizione triennale porti all'attuazione di politiche liberali in tutto il Paese, comprese misure per promuovere la libertà di parola, i diritti delle donne, lo sport e l'arte.

Il Sudan era entrato a far parte della Fifa nel 1948. Nel 1957, il Paese era tra i co-fondatori della Confederazione del calcio africano insieme a Egitto, Etiopia e Sudafrica, in una riunione che si svolse proprio a Khartum. Ma per quanto riguarda il calcio femminile le cose sono cambiate da quando il Paese ha adottato la legge islamica della sharia nel 1983, sei anni prima che Bashir prendesse il potere con un colpo di Stato.