L'attaccante emiliana, guarita appena venerdì dal Covid, è andata subito in gol nella partita di sabato contro il Milan, realizzando la sua prima rete con la maglia del Napoli Femminile e la prima in assoluto in Serie A. Una gioia che, però, non ha evitato la sconfitta alle azzurre, battute in casa 2-1 grazie alla doppietta di Giacinti

Venerdì la notizia più attesa: l'esito del tampone è negativo. Sabato subito in gol! Il primo, tra l'altro, per Eleonora Goldoni con la maglia del Napoli Femminile e anche il primo in assoluto in Serie A per la 24enne attaccante emiliana, la scorsa stagione all'Inter. Una rete che non è servita a evitare la sconfitta alle azzurre, che ospitavano la corazzata Milan, 6 partite su 7 vinte in questo campionato. Vista la situazione, però - il club campano ha dovuto fare a meno di diverse giocatrici positive al coronavirus - il risultato di 2-1 (doppietta di Giacinti) rende onore alle ragazze di mister Marino, ancora a secco di punti. "Sono fiera di questa squadra - il messaggio della Goldoni su Instagram - perché solo noi sappiamo le difficoltà provate nell'ultimo periodo e non solo. Presentarsi con 0 allenamenti sulle gambe in 2 settimane, con tante compagne a casa causa Covid, contro una prima della classe di tutto rispetto quale il Milan e portare a casa una prestazione così mi fa guardare ognuna negli occhi e dire "brave, brave davvero". Si, "brave ma.. ". Sì perché fa male stare ancora in basso e quindi continueremo a dare qualcosa di più! Giorno dopo giorno! Partita dopo partita. Nonostante tutto. Come la promessa che ci siamo fatte. Forza Napoli". Fiducioso anche l'allenatore: "Siamo stati falcidiati dal Covid - spiega Marino - e siamo arrivate a questa partita senza allenamenti nelle gambe. Aver reagito così al doppio svantaggio ed essere quasi riusciti a pareggiarla dimostra quanto valore e che carattere abbiano queste ragazze".