Italia femminile, amichevole contro l'Islanda

Test di allenamento sabato 10 aprile alle 16 a Coverciano per l'Italia di Milena Bertolini. Le azzurre, in ritiro da lunedì sera, affronteranno l'Islanda nello stadio 'Enzo Bearzot', uno dei quattro campi da gioco presenti all'interno del centro tecnico federale. L'amichevole vera e propria, sempre contro la rappresentativa islandese, è in programma sempre nello stesso impianto martedì 13 aprile alle 16. Anche l'Islanda, come l'Italia, si è qualificata fra le migliori seconde alla fase finale degli Europei che si terranno nel 2022 in Inghilterra.