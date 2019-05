FRANCIA (Girone A): 4 STELLE. La Francia gioca in casa e per questo motivo è una delle favorite alla vittoria finale trascinata anche dal proprio pubblico. Nella rosa francese brillano le stelle del Lione come il portiere Sarah Bouhaddi, il difensore Wendie Renard, l’attaccante Eugenie Le Sommer e il capitano, centrocampista centrale, Amandine Henry. Alla guida della squadra c’è Corinne Diacre che è stata la prima donna in Francia ad aver allenato una squadra professionistica maschile. E’ stata, infatti, per tre stagioni dal 2014 al 2017 l’allenatrice del Clermont Foot, squadra di seconda divisione che ha lasciato solo per approdare sulla panchina della Nazionale francese femminile