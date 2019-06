LUCY BRONZE (INGHILTERRA) - Esterno basso di destra del Lione e dell’Inghilterra. Giocatrice dalle due fasi: spinge bene in attacco ed è molto attenta in difesa. Parla due lingue perché ha il padre portoghese e la madre inglese. Prima di trasferirsi in Francia, a Lione, per pagarsi gli studi in Inghilterra lavorava in una pizzeria