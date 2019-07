"Non avete vinto in Francia, ma il vostro Mondiale l'avete vinto qui: avete conquistato la pubblica opinione e acceso i riflettori sul vostro sport in un modo non più revocabile. Non posso fare a meno di sottolineare come sia del tutto irrazionale e inaccettabile la diversa condizione tra calcio degli uomini e delle donne”. Forte e chiaro il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che oggi ha ricevuto le Azzurre del calcio protagoniste in Francia

MATTARELLA: "IRRAZIONALE DISPARITA' CON UOMINI"