Eleonora Goldoni è la nuova attaccante dell'Inter Femminile e quasi non ci crede: "Quando a 5 anni mi sono trovata per la prima volta a San Siro a guardare la mia Inter - scrive su Instagram - ho subito desiderato diventare una calciatrice. Da quel giorno è nato un sogno che da oggi, con questi colori addosso, posso avverare: giocare per la prima volta in serie A e per la mia squadra del cuore"