Le Campionesse d'Italia in carica puntano a ripetersi, ma sarà più dura rispetto alla stagione scorsa. Come nel caso della Fiorentina, gli acquisti più importanti sono stati la conferma delle big, su tutte Girelli, Cernoia e Bonansea. Ottimo l'arrivo dell'esperta svedese (nazionale) Linda Sembrandt, difensore centrale che giocherà al posto di Cecilia Salvai fino al suo rientro. Ancora un'incognita Andrea Stašková, classe 2000, attaccante della Repubblica Ceca. Di lei si parla benissimo, gran fisico (182 cm), sarà interessante vederla giocare in Serie A. In panchina c'è Rita Guarino per la terza stagione