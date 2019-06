Sono nati per far parlare di sé in campo e fuori. Quando un calciatore si sposa non bada a spese. Mkhitaryan ha voluto il cantante Al Bano come ospite, Sergio Ramos ha fatto spegnere i telefonini agli invitati, ma le telecamere sono rimaste accese. Kane invece ha fatto perdere le sue tracce. Quaresma ha scelto un vestito che non passa inosservato

