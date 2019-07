KEVIN-PRINCE BOATENG. Reduce dall’esperienza al Barcellona e in attesa di conoscere il proprio futuro, l’ex centrocampista del Milan non si è negato qualche giorno sul "Boom Shakalaka" (52mila euro a settimana) nel mare di Ibiza. Imponente per dimensioni e dotato di quattro cabine che possono ospitare 8 persone, lo yacht è ultra-confortevole grazie agli stabilizzatori di ancoraggio. E non mancano giochi acquatici sfruttati da Boateng e dagli amici: kayak, sci d’acqua, tavole e attrezzature per lo snorkeling