Firenze pazza per Franck Ribery: oggi conferenza stampa di presentazione per il francese e grande serata all'Artemio Franchi. Tanta fila ai cancelli e migliaia di tifosi giunti per riempire gli spalti dello stadio. Presentazione in stile hollywoodiano per l'ex Bayern entrato in campo per ricevere l'applauso del suo nuovo pubblico

VIDEO. RIBERY COME ROCKY

RIBERY: "HO ANCORA FAME"

FOTO. RIBERY E GLI ALTRI FRANCESI D'ITALIA

RIBERY E NON SOLO: TUTTI PAZZI PER LA TRADUTTRICE

LE NEWS DI SKY SPORT ANCHE SU WHATSAPP