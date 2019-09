DAVID BECKHAM. "Il calciatore più bello di sempre, o per lo meno il più bello fra quelli bravi". Basta come motivo per trovare spazio tra i 50?, si chiede Condò. Sì, "perché David era bravo sul serio, ma in fondo nessuno se n'è mai accorto perché l'esagerata bellezza finiva per inficiare il giudizio tecnico". E poi perché si tratta del primo giocatore "icona pop", che "segna la trasformazione del calciatore in idolo globale": il matrimonio con Victoria, le pubblicità, il gossip... (credit: Massimiliano Aurelio)