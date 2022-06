4/21

GONZALO HIGUAIN — Sempre per la serie “tuffi andati male”. Arrivato al Napoli nell’estate 2013, il Pipita durante un giorno di riposo decise di fare un giro in barca a Capri per conoscere meglio le bellezze del posto. Peccato che tuffandosi in mare non abbia tenuto conto degli scogli, che gli procurarono una bella ferita al mento e otto punti di sutura