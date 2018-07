Amichevole di prestigio per il Milan, pronto all'esordio nell'International Champions Cup 2018 contro il Manchester United. Secondo impegno stagionale per i rossoneri, dopo la vittoria per 2-0 a Milanello contro il Novara con le reti di Suso e Calabria. Si pensa quindi al campo e ai prossimi impegni estivi, dopo queste settimane condizionato dalle vicende societarie con l'avvicendamento in proprietà e i tanti cambi nella dirigenza. A tutto questo, negli ultimi giorni, si sono aggiunge le tante voci di mercato, che riguardano soprattutto Leonardo Bonucci e la sua volontà di ritornare alla Juventus. Il difensore italiano è regolarmente presente negli Stati Uniti e scenderà in campo contro il Manchester United, nella prima partita dei rossoneri nell'International Champions Cup. Si scende in campo alle 5 di notte del 26 luglio a Pasadena, partita che sarà visibile su Sky Sport 1. Tutte le gare saranno visibili in esclusiva su Sky Sport con un canale (208) interamente dedicato a quello che è il più grande torneo estivo che vede coinvolge le più importanti squadre del mondo e ben quattro italiane: ci sono infatti, oltre il Milan, anche Juventus, Inter e Roma.

La probabile formazione del Milan

Le voci di mercato, come detto, non fermeranno Leonardo Bonucci, regolarmente presente al centro della difesa al fianco di Alessio Romagnoli e davanti al portiere Gigio Donnarumma. Sugli esterni, invece, ci saranno Calabria e Antonelli, in attesa che Ricardo Rodriguez ritrovi la giusta condizione avendo iniziato in ritardo e che il nuovo arrivato Strinic rientri dopo l'esperienza al Mondiale conclusa in finale con la sua Croazia. A guidare il centrocampo ci sarà Locatelli, visto che Biglia è uno dei reduci dal Mondiale e che Montolivo non è stato convocato per scelta tecnica. Ai suoi lati presenti Kessié e Bonaventura. In avanti Suso, Cutrone e Borini, con Kalinic in panchina e Calhanoglu in dubbio per un affaticamento.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Antonelli; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Borini

I convocati del Milan

Questi tutti i calciatori a disposizione di Rino Gattuso per questa tournée americana:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bellodi, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Halilovic, Kessie, Locatelli, Mauri, Torrasi

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso, Tsadjout.

La probabile formazione del Manchester United

Sono due i volti nuovi del Manchester United: Fred dallo Shakhtar Donetsk e Diogo Dalot dal Porto. Ben 81 milioni spesi, ma una campagna acquisti che non soddisfa José Mourinho. Lo 'Special One' nella conferenza di vigilia di questa partita, ha dichiarato che con questa rosa difficilmente i Red Devils potranno competere per il titolo: “Servono altri rinforzi e conferme per giocarsi il primo posto, Liverpool e Chelsea hanno rose superiori e l'Arsenal ha acquistato tanti calciatori. Vorrei due nuovi giocatori, ma tra quello che voglio e la realtà c'è differenza”, ha detto Mourinho. Che poi ha denunciato l'emergenza dovuta all'assenza di tanti calciatori impegnati ai Mondiali, a soli 15 giorni dall'inizio della Premier League. Ancora oggi, il portoghese, non ha ancora riabbracciato i vari David De Gea, Victor Lindelof, Phil Jones, Paul Pogba, Juan Mata, Romelu Lukaku, Jesse Lingard, Ashley Young, Marcus Rashford, Marouane Fellaini e Fred. E anche contro il Milan, quindi, andrà in campo una formazione sperimentale, seppur con tanti nomi importanti. In porta prevista la presenza del classe 1996 Joel Pereira. Davanti a lui dovrebbero esserci Darmian e Shaw sugli esterni, con Bailly e Smalling al centro. A centrocampo Ander Herrera sarà accompagnato dai due classe 1996 McTominay e Andreas Pereira. In avanti Mata e Martial accompagnano Alexis Sanchez.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Pereira; Valencia/Darmian, Bailly, Smalling, Shaw; Herrera, McTominay, Andreas Pereira; Mata, Sanchez, Martial.