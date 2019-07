Amichevoli estive? Non ditelo all'Atletico Madrid, che dopo aver preso molto sul serio il derby contro il Real Madrid negli USA e aver inflitto ai blancos una pesante sconfitta per 7-3, si prepara ad un altro test di livello contro la Juventus. La partita contro i bianconeri, in programma a Stoccolma il 10 agosto, chiuderà la International Champions Cup di entrambe le squadre; e Simeone vuole giocarsela con tutti gli effettivi a disposizione. Cosa che, al momento, non è possibile: il match contro il Real ha infatti caricato notevolmente i colchoneros, ma li ha anche privati del mattatore della serata Diego Costa. Autore di quattro gol ma espulso tramite rosso diretto insieme a Carvajal - con cui si è reso protagonista di una rissa - l'attaccante salterebbe da regolamento la prossima partita del torneo.

Il ricorso e... il precedente

Condizionale d'obbligo, però: perché l'Atletico non ci sta e - come riporta Marca - ha già inoltrato la richiesta per far sì che Diego Costa possa essere comunque in campo contro i bianconeri. Anche perché l'ultiima volta che l'attaccante ha saltato un match contro la Juventus, non è andata benissimo per l'Atleti: il precedente risale infatti all'ultimo incrocio tra le due squadre, quello dello scorso marzo nel ritorno degli ottavi di Champions League all'Allianz Stadium; una serata da dimenticare per gli uomini di Simeone, che a Torino non poté schierare Diego Costa - sempre per squalifica dopo l'ammonizione del Wanda Metropolitano - e subì l'incredibile rimonta dopo il 2-0 dell'andata.