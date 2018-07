Il Catania riparte da Andrea Sottil. L'ex allenatore del Livorno, che nei giorni scorsi aveva presentato le proprie dimissioni alla società toscana, è stato ufficializzato alla guida del club rossazzurro. Sottil ha firmato un contratto triennale: l'obiettivo a breve termine è riportare il Catania in Serie B, missione fallita dal predecessore Lucarelli che con ogni probabilità lo sostituirà proprio sulla panchina del Livorno. Lo staff tecnico di Sottil a Catania sarà composto dal vice Cristaldi, dal preparatore atletico Bella e dal match analyst Gentile. Sottil verrà presentato alla stampa nella giornata di venerdì. Per Sottil si tratta di un ritorno: l'ex difensore ha infatti vestito la maglia rossoazzurra dal 2005 al 2008, essendo protagonista della storica promozione in Serie A nella stagione 2005/06.



Il comunicato ufficiale del Catania

"Il Calcio Catania - si legge sul sito del club - comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Andrea Sottil, nato a Venaria Reale il 4 gennaio 1974. Nell'annata appena conclusa, l'allenatore piemontese ha conquistato la promozione in B alla guida del Livorno. Legato emotivamente al nostro club fin dall'indimenticabile stagione 2005/06, vissuta da protagonista in campo e culminata con l'approdo in Serie A, Andrea Sottil ha sottoscritto un contratto di durata triennale. Venerdì 6 luglio alle 12.00 in Sala Congressi, a Torre del Grifo Village, l'Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco presenterà ufficialmente ai giornalisti ed agli operatori dell'informazione l'intero staff tecnico della prima squadra rossazzurra per la stagione 2018/19".