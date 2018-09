Più di trecento presenze in serie A con la Lazio, esperienze con Lecce, Ternana, Santos, Lugano e adesso il Pro Piacenza: "Ma non sono qui per svernare, bensì per fare il calciatore”. Parola di Cristian Ledesma, acquisto di lusso della società rossonera, pronta a vivere da protagonista il prossimo campionato di Serie C. Ledesma non vede l’ora di scendere in campo, come sottolineato da lui stesso nella conferenza stampa di presentazione: “Ho sposato il progetto di questa società, l’accordo l’abbiamo trovato in dieci minuti. La società ha capito cosa posso dare come uomo, al di là dell’aspetto tecnico. Non sono qui per racimolare gli ultimi soldi della mia carriera, ma per continuare a fare il professionista. Sono qui perché mi è piaciuta l’idea che ha in mente la Società. Progetto in questo caso non è la parola giusta, perché ha spesso un’accezione negativa. Ho fatto questa scelta perché con il Presidente abbiamo trovato subito un’alchimia dal punto di vista umano e per me questo è un aspetto davvero importante. Tecnicamente mi conoscono tutti, ma ci tengo che venga messo in luce il tipo di persona che sono. L’unica cosa che mi interessa è giocare a calcio, nient’altro".

Il comunicato del club

La società rossonera ha ufficializzato l’arrivo di Ledesma con un comunicato apparso sul proprio sito: "Il Pro Piacenza comunica di aver tesserato il centrocampista classe '82 Cristian Daniel Ledesma. L’ex Capitano della Lazio ha vestito anche le maglie di Lecce, Santos, Panathinaikos, Ternana e Lugano, ha firmato un contratto biennale. Da parte di Sèleco e di tutto lo staff un grande in bocca al lupo per una stagione ricca di soddisfazioni".