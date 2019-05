Contro la Reggina, nel primo turno dei playoff e in gara secca, il Monopoli avrà un solo risultato a disposizione: la vittoria, da conquistare entro i 90 minuti o attraverso la coda dei tempi supplementari. Complice la peggiore classifica rispetto all'avversario nella regular season del girone C di serie C, infatti, anche con un pareggio il club pugliese sarebbe eliminato dalla corsa. Forse anche per questo in casa biancoverde hanno deciso di avvicinarsi alla trasferta in calendario domenica 12 maggio alle 19.30 al “Granillo” con sei tappe social, ispirate al gioco da tavola con il quale il Monopoli condivide il nome. Sei locandine a tema, studiate per alimentare l'entusiasmo intorno alla squadra allenata da Beppe Scienza. La prima vede tre persone, coperte rispettivamente con i loghi del club, della Reggina e della Lega Pro, pronte a sfidarsi sul tavolo da gioco, occupato da un pallone da calcio.