Hanno deciso di non rinunciare al Bari nemmeno in occasione del loro matrimonio. Anzi, hanno fatto di più, celebrando a loro modo l’amore verso la propria squadra nel cuore proprio nel giorno delle nozze. È la curiosa storia di Luca e Stefania, due giovani baresi che hanno scelto di sposare la causa del nuovo Bari in una delle giornate probabilmente più importanti della loro vita. Subito dopo la celebrazione, con tanto di abiti indossati nell’occasione, i due tifosi si sono recati presso la biglietteria della società biancorossa per sottoscrivere due tessere che permetteranno loro di assistere alle gare del club pugliese allo stadio San Nicola nel prossimo campionato di Serie C. Il tutto è stato immortalato dai due novelli sposi, che hanno scattato una foto all’esterno dell’impianto con una sciarpa in bella mostra. L’immagine è stata poi postata dal Bari sul proprio profilo Facebook e ha ricevuto un gran numero di like e condivisioni. Per la gioia di Luca e Stefania, che hanno così deciso di celebrare nello stesso giorno sia il loro amore che quello per il Bari.