Arriva la prima sconfitta dopo sei partite per il Monza di Berlusconi che perde nel turno infrasettimanale del gruppo A in casa contro il Siena. I biancorossi però rimangono in vetta, con il Renate che non va oltre il pareggio contro la Pistoiese. Nel gruppo B vincono Padova e Reggio Audace mentre frena il Vicenza che non va oltre il pareggio contro il Vis Pesaro. Nel gruppo C agguanta la vetta il Catanzaro che raggiunge la Ternana fermata sul pareggio dalla Reggina. L'Avellino perde in casa contro la Virtus Francavilla, mentre il Bari pareggia contro il Monopoli.

Girone A

Como-Arezzo 0-0

Gozzano-Novara 1-2

9' Peralta (N), 47' Schiavi (N), 89' Fedato (G)

Pistoiese-Renate 0-0

Pro Patria-Pianese 2-0

1' Parker (Pr), 60' Colombo (Pr)

AlbinoLeffe- Juventus U23 1-1

55' Mota (J), 81' Giorgione (A)

Monza-Siena 0-2

24' Oukhada (S), 81' Cesarini (S)

Pergolettese-Lecco 1-2

22' Pedrocchi (L), 82' Franchi (P), 87' Segato (L)

Pontedera-Pro Vercelli 1-1

9' Piana (Po), 48' Varas (Pr)

Carrarese-Olbia

Giovedì ore 16.00

Alessandria-Giana Erminio

Giovedì ore 20.45

Classifica: Monza 15, Renate 13, Alessandria* 11, Novara 11, Albinoleffe 9, Pro Patria 9 Pontedera 9, Robur Siena 9, Carrarese* 8, Como 8, Pro Vercelli 7,Pianese 7, Juventus U23 6, Gozzano 6, Pistoiese 6, Olbia* 6, Lecco 6, Arezzo 5, Pergolettese 3, Giana Erminio* 1.

Girone B

FeralpiSalò-Fano 1-3

32' Baldini (Fa), 45' Paolini (Fa), 63' Di Francesco (Fa), 93' Scarsella (Fe)

Vicenza-Vis Pesaro 0-0

Rimini-Gubbio 1-1

5' Zampano (Ri), 30' Cesaretti (G)

Sambenedettese-Modena 1-1

17' Di Massimo (S), 28' Rossetti (M)

Südtirol-Fermana 3-0

10' Morosini (S), 24' Mazzocchi (S), 64' Rover (S)

Imolese-Virtus Verona 1-3

21' Belcastro (I), 26' Magrassi (V), 37' Cazzola (V), 61' Rossi (V)

Padova-Cesema 1-0

7' Soleri (P)

Piacenza-Ravenna 3-1

14' e 67' Paponi (P), 60' Lora (R), 63' Cacia (P)

Reggio Audace-Carpi 2-0

17' Marchi (R), 64' Scappini (R)

Triestina-Arzignano Valchiampo 3-0

26' e 45' Costantino (T), 91' Gomez (T)

Classifica: Padova 16, Reggio Audace 14, L.R. Vicenza 12, Carpi 11, Piacenza 11, Südtirol 10, Sambenedettese 9, FeralpiSalò 8, Ravenna 7, Cesena 7, Fermana 7, Vis Pesaro 7, Virtus Verona 7, Triestina 7, Modena 6, Fano 6, Rimini 6, Gubbio 4, Arzignano Valchiampo 3, Imolese 2.

Girone C

Ternana-Reggina 1-1

46' Bresciani (R), 63' Salzano (T)

Vibonese-Picerno 3-1

4' Prezioso (V) 13' Allegretti (V), 62' Emmausso (V)

Avellino-Virtus Francavilla 0-1

39' Perez (V)

Bisceglie-Casertana 0-0

Paganese-Rende 5-1

15' Scimia (R), 42' Sbambato (P), 51' e 68' Diop (R), 89' Alberti (R), 91' Schiavino (R)

Teramo-Virtebese 1-1

59' Cianci (T), 73' Pacilli (V)

Bari-Monopoli 1-1

35' Antenucci (B), 45+5' Jefferson (M)

Catania-Cavese 4-0

19' Lodi e 96' (Ct), 45+1' Di Panza (Ct), 89' Curiale (Ct)

Catanzaro-Rieti 2-0

15' e 56' Bianchimano (C)

Potenza-Sicula Leonzio 0-0

Classifica: Catanzaro 13, Ternana 13, Reggina 12, Catania 12 Potenza 11, Viterbese 10, Monopoli 10, Virtus Francavilla 9, Casertana 9, Avellino 9, Paganese 8 AZ Picerno 8, Bari 8, Bisceglie 8, Vibonese 7, Teramo 5, Cavese 5, Sicula Leonzio 2, Rende 1, Rieti 1.