Settima giornata di Serie C ormai agli archivi. Nel girone A, l'Alessandria sale momentaneamente al primo posto in classifica grazie al successo ottenuto in casa del Lecco con la doppietta di Chiariello, in attesa che il Monza giochi nel posticipo del lunedì sera in casa della Juventus U23. Il Renate invece frena e si fa agganciare dal Novara al terzo posto. Nel girone B, il Padova mantiene la vetta dopo aver vinto anche sul campo della Fermana; la Reggio Audace non va oltre lo 0-0 contro l'Arzignano Valchiampo, mentre il Cesena batte di misura l'Imolese grazie al solito Butic. Gol e spettacolo nel successo del Modena sul Rimini per 4-2. Nel girone C non sbaglia la Ternana che si conferma prima della classe grazie alla vittoria in trasferta contro la Virtus Francavilla. Successo fuori casa anche per il Bari alla prima di Vivarini sulla panchina dei biancorossi, di misura contro l'Az Picerno, e per il Potenza che sempre per 1-0 vince contro il Rende. La Reggina insegue al secondo posto dopo l'1-0 firmato da Corazza contro il Catania.

Girone A

Robur Siena – Pistoiese 2-2

14’ rig. e 35’ Valiani (P), 69’ Cesarini (R), 90+1’ Arrigoni (R)

Olbia – Como 1-1

3’ Iovine (C), 38’ Ogunseye (O)

Pianese – Gozzano 1-1

46’ Tomaselli (G), 46’ Udoh (P)

Pro Vercelli – Pergolettese 0-0

Arezzo – Pro Patria 3-1

25’ Gori (A), 28’ Defendi (P), 54’ Cutolo (A), 69’ Gori (A)

Giana Erminio – Pontedera 1-3

8’ rig. Calcagni (P), 56’ De Cenco (P), 79’ Semprini (P), 85’ Cortesi (G)

Lecco – Alessandria 0-2

45+1’ e 90’ Chiariello

Novara – Albinoleffe 1-0

63’ Barbieri

Renate – Carrarese 0-0

Juventus U23 – Monza

lunedì ore 21:00

Classifica: Alessandria 17, Monza* 15, Renate 14, Novara 14, Carrarese 12, Pontedera 12, Robur Siena 10, Como 9, Pro Patria 9, Albinoleffe 9, Arezzo 8, Pianese 8, Pro Vercelli 8, Pistoiese 7, Gozzano 7, Olbia 7, Juventus U23* 6, Lecco 6, Pergolettese 4, Giana Erminio 2.

*una partita in meno

Girone B

Piacenza – Carpi 2-1

32’ Paponi (P), 44’ Nicco (P), 45’ Boccaccini (C)

Fano – Sudtirol 0-2

69’ Turchetta, 90+1’ Rover

Fermana – Padova 1-2

48’ Baraye (P), 58’ Mokulu Tembe (P), 88’ Molinari (F)

Gubbio – Feralpisalò 0-0

Ravenna – Sambenedettese 0-2

16’ e 50’ Frediani

Vis Pesaro – Triestina 1-2

13’ Paoli (V), 20’ Mensah (T), 63’ rig. Granoche (T)

Arzignano Valchiampo – Reggio Audace 0-0

Cesena – Imolese 1-0

15’ Butic

Virtus Verona – Vicenza 1-2

26’ Zonta (VI), 30’ Magrassi (VV), 63’ Marotta (VI)

Modena – Rimini 4-2

17’ Ferrario (M), 24’ Sodinha (M), 38’ e 47’ Gerardi (R), 64’ e 84’ De Grazia (M)

Classifica: Padova 19, Reggio Audace 15, Vicenza 15, Piacenza 14, Sudtirol 13, Sambenedettese 12, Carpi 11, Cesena 10, Triestina 10, Modena 9, Feralpisalò 9, Virtus Verona 7, Vis Pesaro 7, Ravenna 7, Fermana 7, Rimini 6, Fano 6, Gubbio 5, Arzignano Valchiampo 4, Imolese 2.

Girone C

Az Picerno – Bari 0-1

44’ Simeri

Casertana – Catanzaro 2-1

17’ Castaldo (Cas), 44’ Starita (Cas), 58’ Casoli (Cat)

Cavese – Avellino 2-0

52’ Russotto, 90+3’ Addessi

Reggina – Catania 1-0

2’ Corazza

Sicula Leonzio – Bisceglie 2-1

34’ Grillo (S), 49’ Lescano (S), 76’ Abonckelet (B)

Virtus Francavilla – Ternana 1-2

22’ Partipilo (T), 47’ Perez (V), 82’ Ferrante (T)

Monopoli – Teramo 2-0

2’ aut. Iotti, 7’ Jefferson

Rende – Potenza 0-1

3’ Viteritti

Rieti – Paganese 1-2

20’ Diop (P), 70’ Mattia (P), 87’ Guiebre (R)

Viterbese – Vibonese 2-2

22’ Volpe (Vit), 52’ rig. Bubas (Vib), 72’ Bernardotto (Vib), 86’ Molinaro (Vit)

Classifica: Ternana 16, Reggina 15, Potenza 14, Catanzaro 13, Monopoli 13, Casertana 12, Catania 12, Paganese 11, Viterbese 11, Bari 11, Virtus Francavilla 9, Avellino 9, Vibonese 8, Az Picerno 8, Bisceglie 8, Cavese 8, Teramo 5, Sicula Leonzio 5, Rieti 1, Rende 1.