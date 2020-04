Il coronavirus, tra le tante cose negative, sta avendo il merito di farci riscoprire le cose veramente importanti, di farci apprezzare i gesti più semplici. Come una stretta di mano, un abbraccio, un bacio. Quello che Ezequiel Garay ha dato alla moglie Tamara Gorro ha emozionato il web. Il difensore del Valencia è risultato positivo al coronavirus, ha avuto quindi l'obbligo di trascorrere delle settimane in isolamento. L'argentino non ha vissuto completamente da solo, ma comunque ha dovuto evitare qualsiasi contatto con la moglie e con i figli. La compagna Tamara Gorro, il 16 marzo scorso, ha pubblicato un'emozionante foto mentre baciava suo marito attraverso un vetro. Ora che Garay è guarito, i due sono tornati a baciarsi veramente: lo stesso argentino ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram, scrivendo "Finalmente". Il valore di un bacio, bene prezioso ai tempi del coronavirus.