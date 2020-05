Vi siete mai chiesti in cosa consista, concretamente, la sanificazione di un centro sportivo? La Real Sociedad ha pubblicato sui propri canali social un video che illustra come il club si prepara alla ripresa degli allenamenti, attraverso la procedura di igienizzazione degli ambienti: dalle attrezzature che si usano in campo alla palestra, fino alla sala stampa e alla cucina

