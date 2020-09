Il tecnico argentino, risultato positivo lo scorso 12 settembre, è guarito dal Covid-19 ed è già tornato in campo con la squadra per dirigere l'allenamento in vista del debutto in campionato dell'Atletico, domenica in casa contro il Granada: "Grazie a tutti per il sostegno - il messaggio del Cholo sui social - entusiasta di iniziare un'altra stagione della Liga"

Diego Simeone c'è: l'allenatore dell'Atletico Madrid è guarito dal coronavirus e ha già diretto l'allenamento dei Colchoneros in vista del debutto in campionato di domenica pomeriggio al "Wanda Metropolitano" contro il Granada. "Sono tornato con la squadra - ha scritto il Cholo sui suoi account social - grazie a tutti per il sostegno. Entusiasta di iniziare un'altra stagione della Liga!". Il tecnico argentino era risultato positivo lo scorso 12 settembre, notizia annunciata dal club madrileno con un comunicato ufficiale: "La prima squadra, lo staff tecnico e il personale ausiliario sono stati sottoposti venerdì ai test per riscontrare la positività al Covid-19 appena rientrati dal ritiro di Los Angeles de San Rafael, dopo aver rilevato un caso in un membro del gruppo nei precedenti test effettuati giovedì. L'analisi di questi nuovi campioni in laboratorio ha determinato che il nostro allenatore, Diego Pablo Simeone, sia risultato positivo. Fortunatamente non presenta alcun sintomo ed è a casa in isolamento". E ora è pronto di nuovo a dare battaglia, con un Suarez in più in squadra.