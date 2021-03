Essere eletti dai soci del club è una condizione necessaria, ma comunque non sufficiente, per diventare presidente del Barcellona. C'è un altro requisito da rispettare, di natura economica: la persona indicata nelle votazioni, infatti, deve garantire il 15% del budget come previsto nello statuto del club. Joan Laporta ha quindi dovuto sostenere un importo di 124,6 milioni di euro, considerato che il precedente consiglio d'amministrazione aveva previsto spese per 828 milioni di euro per la stagione 2020/2021. Lo statuto prevede, inoltre, che tra la data della proclamazione e quella della sottoscrizione della garanzia debbano trascorrere non più di 10 giorni, ciò sta a significare che la scadenza era prevista per mercoledì 17 marzo. In caso contrario è prevista la nomina di un manager, chiamato poi a convocare nuove elezioni per la nomina di un altro presidente. Un rischio che Laporta, con il suo entourage, è riuscito a scongiurare in extremis, firmando le garanzie dopo ore di intense trattativa presso la Banc Sabadell, uno dei principali istituti di credito spagnoli. L'ultimo atto prima dell'investitura, che darà il via a una nuova era per la presidenza del Barcellona.