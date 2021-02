Kombouaré al posto di Domenech

4 punti raccolti in 7 gare di Ligue 1, Nantes quintultimo in classifica dopo 17 giornate: troppo poco per i vertici della società, che hanno deciso di sostituire Domenech con Antoine Kombouaré, come aggiunto dalla fonte del club. Il Nantes è impegnato questo pomeriggio contro il Lens in una partita valevole per le eliminatorie della Coppa di Francia, ma l'ex Ct dei Bleus non sarà in panchina in quanto si trova in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19 lunedì scorso. Nonostante il tampone effettuato ieri abbia dato esito negativo, per le regole del campionato francese Domenech deve comunque restare in isolamento una settimana.