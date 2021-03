1/35

CHI STA GIOCANDO DI PIÙ? LA TOP 15 - Partiamo dai colpi più utilizzati del mercato invernale. La classifica è ordinata in base alla percentuale di minuti giocati dal singolo calciatore sul totale di quelli della squadra dal giorno del suo arrivo, in modo da equilibrare il suo effettivo contributo e gli impegni del club. Per lo stesso motivo, abbiamo considerato i numeri relativi a tutte le competizioni: campionato e, eventualmente, anche Coppa Italia e coppe europee. Non calcolati i rientri dal prestito.



Risaliamo la top 15 fino al più utilizzato in assoluto.

LA CLASSIFICA DI SERIE A