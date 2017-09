Gruppo I

FINLANDIA-ISLANDA 1-0

8' Ring

Basta un gol in avvio alla Finlandia per superare di misura l'Islanda. La nazionale di Kanerva ottiene la prima vittoria del girone con la rete decisiva di Ring che fulmina Halldorsson direttamente su calcio di punizione. Finnbogason sciupa il pareggio, non sfruttando un clamoroso errore del portiere finlandese. A un quarto d'ora dalla fine gli islandesi restano in 10 per il doppio giallo a Gislason, ma nel finale hanno comunque una serie di occasioni in mischia per l'1-1, ma la Finlandia, grazie ai miracoli di Hradecy e a un po' di fortuna, portano a casa il risultato.