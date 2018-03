Per lui sarà una sfida dal sapore speciale, guai a chiamarla soltanto amichevole. "Gli azzurri sono una squadra dura da affrontare, forti a livello difensivo. Insomma un bel test per noi. Spero di sfruttare al massimo questa occasione", firmato Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, intercettato al suo arrivo a Manchester dove ha raggiunto il ritiro della Nazionale albiceleste, si prepara ad affrontare il prossimo 23 marzo proprio la nuova Italia di Gigi Di Biagio. Occasione da non fallire per il Pipita, che spera di far parte della spedizione argentina per il Mondiale di Russia 2018. Come convincere Jorge Sampaoli? A modo suo, facendo gol. "Essere tornato qui è molto importante, significa che sto facendo bene in Italia. Sono sempre stato forte mentalmente, parlare con il commissario tecnico Sampaoli mi ha fatto bene così come altri episodi extracalcistici. Diventare papà? Anche quello ti cambia...", ha aggiunto Higuain.

"A chi mi critica mando un saluto"

Gol dopo gol, il Pipita ha risposto alla critiche che non sono mancate nemmeno in questa stagione. "Il mio lavoro è giocare a calcio, non parlare. A chi mi critica mando un saluto. Spero sia felice, perchè io lo sono", ha risposto l’attaccante della Juventus ai giornalisti presenti. Carico e motivato: Higuain si prepara ad affrontare la Nazionale azzurra a Manchester con l'obiettivo di convincere defintivamente Sampaoli. Una sfida con vista Mondiale, almeno per l'Argentina.