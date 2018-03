"Messi comanda in Nazionale". Da qualche tempo intorno agli ambienti argentini circola questa voce, che vorrebbe la Pulce come leader assoluto dello spogliatoio, non solo come trascinatore ma anche come colui che prende le decisioni in merito alla formazione da mettere in campo. Spifferi che potrebbero creare qualche spaccatura all'interno del gruppo albiceleste ed è per questo che in difesa del numero 10 si è schierato un suo compagno di squadra, Sergio Aguero. "Se fosse vero il fatto che giocano gli amici di Messi, io non sarei stato una riserva tanto a lungo - ha spiegato il Kun durante un'intervista a Fox -. Io sono un suo grande amico, ma lui è sempre stato titolare e io no. Quando ho iniziato in Nazionale, il ct Basile non mi teneva in grande considerazione. Lo stesso è avvenuto con Maradona. Il primo che ha puntato davvero su di me è stato Sabella. Poi sono uscito di nuovo dai radar con Martino e sono rientrato con Bauza. Ogni anno Leo riesce a infrangere una serie di record. Nella Coppa del Mondo in Brasile era in grande forma, ha solo avuto sfortuna perché se avesse segnato in finale avrebbe avuto il mondo ai suoi piedi. Offre sempre prestazioni da 7.5 e sai che sarà in grado sempre di fare qualcosa. A volte la gente si lamenta perché vede da tanti anni sempre le stesse facce, giochiamo insieme dai tempi dell'Under 20. Forse saranno stanchi di vederci, non lo so...".