Dall'Argentina: "Messi non sta bene, è al limite"

Una preoccupazione… Mondiale. Quando manca sempre meno all'inizio della manifestazione che si disputerà in Russia, in Argentina crescono le preoccupazioni in merito alle condizioni fisiche di Leo Messi. Sì proprio lui, il fenomeno del Barcellona chiamato a trascinare la Seleccion sul tetto del Mondo. Come riportato nell'edizione online de 'La Nacion', infatti, Messi non avrebbe del tutto risolto i fastidi muscolari accusati nell'ultimo periodo: "A un mese dal manifestarsi del problema, la Pulce continua ad accusare fastidi all'adduttore della coscia destra e sta cercando di gestire accuratamente gli impegni che restano fino al termine della stagione per evitare problemi più seri". Sempre secondo l'autorevole quotidiano, una fonte vicina al giocatore avrebbe svelato che Messi "non sta bene, è al limite". Voci dunque sempre più insistenti che fanno aumentare ansie e paure nel popolo argentino che, per inseguire il sogno Mondiale, spera in un Messi in ottima forma.

Problemi fisici che però nell'ultimo periodo hanno tormentato e non poco Leo Messi: il primo campanello d'allarme scattò durante la gara di Champions League contro il Chelsea (14 marzo), un fastidio fisico che si ripresentò pochi giorni dopo in Liga nella gara giocata contro l'Athletic Bilbao. "Da allora Leo Messi misura gli sforzi e gioca come fosse anestetizzato, senza la consueta brillantezza e dosando movimenti e accelerazioni", si legge nell'articolo pubblicato da 'La Nacion'. Una tesi che i fatti sembrano confermare: Messi non è sceso in campo in via precauzionale nelle due amichevoli disputate dall'Argentina contro Italia e Spagna, e nel finale di stagione con il Barcellona la Pulce è sembrato meno brillante del solito. Già in passato, inoltre, Messi è stato costretto ai box per periodi di tempo più o meno lunghi sempre per via degli stessi problemi muscolari. E, quando manca sempre meno al Mondiale, in Argentina il timore di un nuovo infortunio alla stella del Barcellona in questo finale di stagione è sempre più elevato.