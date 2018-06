La sfida tra Brasile e Croazia ha segnato il ritorno in campo di Neymar tre mesi dopo aver subito l'intervento per l'infortunio al piede destro. L'amichevole però, terminata 2-0 a favore dei verdeoro - in gol proprio con l'attaccante del Psg e con Firmino - rischiava di finire negli annali per il bruttissimo fallo di Kramaric. Il centravanti della Nazionale di Dalic infatti ha rischiato seriamente di far male a Thiago Silva al 13', quando è intervenuto in scivolata con la gamba alta ed ha colpito il difensore del Psg sul ginocchio. Il brasiliano è rimasto a terra per alcuni minuti, spaventando il Ct Tite e tutti i tifosi. Per sua fortuna alla fine si è ripreso ed ha giocato tutto il resto della gara ad ottimi livelli. Gli è andata bene, così come a Kramaric che ha incassato solo un cartellino giallo e nessuna grave conseguenza dal punto di vista disciplinare. Difficile catturare volontorietà nel fallaccio del croato, ma è senza dubbio un intervento imprudente che la punta dell'Hoffenheim, in passato accostato con insistenza ai club italiani, poteva risparmiarsi, in particolare vista la natura amichevole dell'incontro. Thiago Silva non ha saltato un minuto per infortunio nel 2018. Ogni volta che Emery non lo ha schierato infatti è stato sempre per farlo riposare in vista della Coppa del Mondo, dove spera di essere grande protagonista anche Kramaric, autore di 13 reti e 8 assist in Bundesliga, e punta di riferimento della talentuosa Croazia. Quest'ultima disputerà contro il Senegal l'ultimo test prima del viaggio in Russia, mentre la Seleçao è attesa dal match con l'Austria.