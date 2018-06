L'ex centrocampista è tornato poi sulla sua esperienza da calciatore, quando a 21 anni si è trasferito dal San Paolo al Betis per la cifra record di circa 30 milioni di euro: "Volevo solo trasferirmi in Europa e comprare una grande casa per i miei genitori. Abitavamo in una casa molto piccola e il mio sogno era quello loro, ovvero trasferirci in un'abitazione molto più bella". L'avventura a Siviglia si è rivelata però molto deludente: "Quando diventi un calciatore il mondo intero si aspetta grandi cose da te - ha continuato -. Quindi, quando attraversi un periodo difficile, la copertura mediatica diventa molto più grande. Il club e i media locali non hanno avuto abbastanza pazienza, mi ci sono voluti due anni per adattarmi e per capire come giocare". Tornando invece all'attualità, Denilson ha spiegato perché la Nazionale verdeoro è una delle favorite al Mondiale: "Le cose sono migliorate quando Tite ha preso il sopravvento - ha affermato il classe 1977 -. Ha cambiato l'atmosfera e i risultati positivi contribuiscono a portare calma e fiducia nello spogliatoio. Per questo motivo penso che ci siano davvero buone possibilità che il Brasile vinca la Coppa del Mondo".