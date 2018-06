Sono passati 18 anni ma il "dolore è ancora forte". Tant'è che spesso, quando rivede le immagini dell'infortunio in televisione, Ronaldo "non riesce a rivederle". Non ce la fa. Davvero, è più forte di lui. Come se quel dolore fosse ancora presente dentro di lui: "Dopo tanto tempo distolgo ancora lo sguardo, non ci riesco". Parola di Ronaldo, il "Fenomeno" brasiliano, imprendibile centravanti dell'Inter, Campione del Mondo nel 2002. Attraverso una lunga lettera su Four Four Two, Ronaldo ha parlato anche dell'infortunio coi nerazzurri. Riavvolgiamo il nastro: gara d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Inter, Stadio Olimpico. E' il 12 aprile del 2000, Ronaldo torna in campo dopo un lungo stop ma il suo ginocchio cede subito. Passano giusto 6 minuti, tenta un doppio passo ma si accascia, uscendo dal campo tra le lacrime e in barella. L'Olimpico resta in silenzio per tutto il resto della gara. Rientrerà il 9 dicembre dello stesso anno, segnando una rete contro il Brescia. Il resto è storia.

"Non riesco a rivedere l'infortunio"

"Anche adesso, a 18 anni di distanza, non riesco a rivedere le immagini della gara d'andata di Coppa Italia contro la Lazio. Ogni volta che so che quel video sta per essere mostrato in tv, mi assicuro di distogliere lo sguardo. Vedo quelle immagini ed è come se il dolore mi stesse attraversando di nuovo". Anche se quell'infortunio l'ha reso una persona migliore: "Ha plasmato il mio personaggio, mi ha reso ciò che sono oggi. Tutto ciò che ho passato prima di tornare in campo è stato un test, ho dovuto combattere per rientrare". Una lunga riabilitazione prima di rivedere il campo: "Avevo passato sei mesi ai box, quel giorno ero tornato in campo dopo tanto tempo, dopo un infortunio minore rispetto a quello. Non mi aspettavo che sarei rimasto fermo, il mio recupero è stato molto lungo". Difficile riavvolgere il nastro: "Mi sentivo come se il mondo mi fosse caduto addosso, non ci credevo".

"Pensavo che non avrei giocato i Mondiali del 2002"

Strana la vita. Dopo l'infortunio, Ronaldo pensava che non avrebbe giocato neanche i Mondiali del 2002. Inconsapevole del fatto che li avrebbe vinti da protagonista assoluto due anni dopo. Continua il Fenomeno: "Il Mondiale era lontano, ma iniziai a capire che forse ero a rischio. Non c'era nessuna garanzia che sarei tornato in campo. Non c'erano casi simili in passato. Era un infortunio che nessuno aveva mai affrontato prima. Onestamente, eravamo tutti più pazienti, non c'era fretta, dovevamo rispettare i tempi di recupero e di guarigione". Un iter davvero difficoltoso: "Dopo 8 mesi di fisioterapia non riuscivo a piegare il ginocchio a 90 gradi, era una barriera enorme per ogni esercizio. Mi sentivo depresso, scioccato, ma dovevo continuare a lavorare, anche se i risultati non stavano arrivando". Nessuna resa: "Non l'ho mai pensato, ma sapevo che se non avessi dato tutto non avrei più giocato a calcio. Se avessi fallito sarei dovuto andare in pensione. Così ho provato a non pensarci, ho visto una luce. Ho fatto un piano generale per salvare la mia carriera, tra fisioterapia ed esercizi".

"E' stato il periodo più difficile della mia vita"

Continua Ronaldo: "Ero sempre di cattivo umore perché non riuscivo a giocare, pensavo a rimettermi in forma. È stato un lungo periodo di sacrificio, il più difficile della mia vita. Tuttavia, dopo un po' ho iniziato a vedere dei piccoli progressi, riuscivo a vedere la Coppa del Mondo in fondo al tunnel, anche se non riuscivo ad immaginarmi con il trofeo in mano. Ero appesantito dai dubbi e dalle paure, non sapevo cosa sarebbe successo sinceramente".