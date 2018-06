È tornato e ha già segnato. Anzi, sta spaventando il mondo, quello delle altre 31 nazionali che forse in Russia speravano di non incrociarlo. Rientrato contro la Croazia e gol. Contro l’Austria un’altra magia. Neymar oggi segna e stupisce, ed è pronto a prendersi la Coppa col suo Brasile dopo 90 giorni e 16 partite saltate in stagione col Psg. Fino a poco tempo fa aveva ancora il tutore al piede, zoppicava un po’, e proprio questo è stato il Neymar ripreso dal “Caldeirão do Huck”, programma tv brasiliano realizzato da Rede Globo. Una grande sorpresa, un video commovente, come le lacrime che ha versato lo stesso campione brasiliano quando ha scoperto cosa lo attendeva. Un salto nel passato, quello in un’infanzia povera trascorsa col pallone incollato al piede e tanti sogni ancora da realizzare. Prima un giro in solitaria per le stanze della sua prima casa di São Vicente, ricostruite dalla produzione tv, con una faccia a metà tra il magone e il sorriso. Poi le lacrime, tantissime, quando aprendo la porta ha trovato anche una perfetta copia della sua stanza da bambino. Piccola, con un materasso soltanto appoggiato per terra e lontana anni luce dalle ville dove vive ora.