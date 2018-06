Mondiali, il programma della cerimonia d'apertura

La star internazionale Robbie Williams, la soprano Aida Garifullina e il "Fenomeno" Ronaldo saranno le principali attrazioni della cerimonia d'apertura della Coppa del mondo, in programma giovedì nello stadio Luzhniki, a Mosca, prima della partita inaugurale del torneo tra i padroni di casa della Russia e l'Arabia Saudita. Robbie Williams duetterà con Aida Garifullina, diventando così protagonista del più importante evento calcistico, sport di cui il musicista britannico si è sempre mostrato appassionato: "Sono così felice di tornare in Russia per una performance che definisco unica - racconta l'ex Take That -. Ho fatto molto nella mia carriera, ma aprire la Coppa del mondo di calcio, esibendomi davanti a 80 mila tifosi, è sempre stato un sogno per me. Sarà una festa indimenticabile".

La Fifa annuncia che la cerimonia d'apertura della Coppa del mondo sarà molto "musicale" e si svolgerà solo mezz'ora prima del fischio d'inizio del match d'apertura, in programma alle 17. "Non avrei mai immaginato di far parte di questa grande festa, di una Coppa del mondo ospitata dal mio Paese - le parole del soprano Aida Garifullina -. Il 15 luglio tornerò a cantare dopo un mese di spettacolo calcistico. La cerimonia di apertura, tuttavia, resta sempre un momento simbolico molto importante". La cerimonia è stata allestita da un'idea di Felix Mikhailov, considerato un vero specialista in questo genere di spettacoli creativi.