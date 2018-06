Finnbogason, da Sassari a Mosca

Sono poco più di 330mila in patria. Quasi quanti all’ultimo concerto di Vasco Rossi. Poco male, nel 2006 i Rolling Stones in una sola notte a Rio de Janeiro quintuplicarono la popolazione islandese, di cui un buon dieci per cento (40mila) sono partiti per Mosca. Uno spettacolo, come sempre. Corna da vichinghi, occhiali colorati dalla bandiera di casa, cuffie anti rumore per i piccoli e biondissimi tifosi e quell’applauso ritmato - la nuova e simpatica Haka del calcio - che gli ha fatti conoscere già a Euro 2016. Il primo Mondiale della storia è iniziato così, col botto. Subito sotto (una perla di Aguero), e subito pari. All’1-1 ci ha pensato Afred Finnbogason, uno che nel 2006 era arrivato in Italia per uno scambio interculturale dove ha continuato a giocare a calcio dopo le giovanili in patria. Il luogo? Da isola a isola, per non smarrire le origini a cui tutti gli islandesi sono legatissimi, anche se con un clima diverso. Sassari, Sardegna. Gol su gol ed educazione nordica, dove poi è rientrato prima di iniziare una carriera da professionista. Il primo salto nell’Heerenveen, in Olanda, allenato da uno che l’attaccante lo sapeva fare discretamente bene, tale Marco Van Basten. I gol? 59, in 70 partite, piccoli stop con la Real Sociedad e l’Olympiakos dove non brilla e la verve ritrovata nell’Augsburg, dove ha chiuso una stagione da 12 reti e 3 assist. E il presente è una favola: il primo storico gol Mondiale dell’Islanda. Un sogno ad occhi aperti.