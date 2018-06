La nonnina tifosa e il video che spopola sul web

Proprio così, i meriti della vittoria del Messico sulla Germania sono stati attribuiti ad un’anziana signora, che nel giro di poche ore è letteralmente diventata l’idolo del web. Spopola, infatti, un video che la ritrae davanti alla TV intenta a benedire, uno per uno, tutti i giocatori in procinto di affrontare gli avversari tedeschi. Al momento degli inni nazionali, la nonnina tifosa – a pochi centimetri dallo schermo – ha fatto il segno della croce sulla fronte di ognuno dei calciatori del Messico. Il portiere, Guillermo Ochoa, è invece ricevuto tre segni della croce e si è reso protagonista di una grande prestazione, fermando in diverse circostanze gli attacchi della squadra campione del mondo in carica. Il video, che in rete è diventato virale, è stato pubblicato dalla nipote della nonnina tifosa, la giovane Paola Janet: le immagini della signora, oltre a sfondare la quota di diversi milioni di visualizzazioni, hanno ricevuto oltre 350 mila retweet e ottenuto più di un milione di 'like'. Pochi dubbi da parte della ragazza, che nel diffondere le immagini ha utilizzato la seguente didascalia: "Sono convinta al 100% che mia nonna sia la ragione per cui il Messico ha vinto contro la Germania".