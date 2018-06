Dybala: "Avrò la mia possibilità"

Il pareggio 1-1 con l’Islanda alla prima uscita del Mondiale costringe l’Argentina alla prudenza, soprattutto in virtù del fatto che al secondo turno (giovedì alle 20:00) ci sarà di fronte la Croazia, reduce dalla vittoria per 2-0 sulla Nigeria. Chi è a caccia di una chance è Paulo Dybala: l’attaccante della Juventus non è ancora stato chiamato in causa da Sampaoli e la prossima sfida potrebbe essere quella giusta per esordire: “Affronto ogni allenamento come se dovessi essere titolare - ha detto Dybala dal ritiro russo - Sono ottimista, sento che avrò la mia possibilità. D'altronde se mi arrabbiassi non otterrei assolutamente nulla, non sarebbe il modo giusto di reagire”.

"Messi vuole invertire il trend negativo, siamo con lui"



Dybala potrebbe dunque anche scendere in campo contro la Croazia, magari al fianco di LeoMessi, che ha vissuto un esordio opaco, sbagliando anche un rigore contro gli islandesi. “Leo è il primo a voler invertire questo trend negativo - ha continuato Dybala - Siamo tutti con lui, pronti a sostenerlo in ogni momento. Non ho mai avuto paura di non essere convocato. Ho sempre lavorato al massimo, con grande fiducia in quello che facevo”.