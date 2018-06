Gol. Urla che si sentono per tutta la città. Piccole scosse di terremoto. Cartelli stradali in festa con scritte del tutto particolari. È calcio, sono i Mondiali. E quando la palla entra in rete scoppia il pandemonio. Figuriamoci poi in Argentina, dove il pallone è religione, e il gol di Rojo è stato tremendamente pesante. A quattro minuti dalla fine. Da una bruttissima eliminazione nei gironi agli ottavi. Dall’inferno al paradiso, e nessuno ha trattenuto le proprie urla. No, nessuno. Nemmeno con una diretta in corso, e il video è subito diventato virale sui social. Siamo a Buenos Aires, negli studi tv di Canal 5 Noticias, meglio nota come C5N, canale all news nazionale, tra i più seguiti di tutto il paese e ormai oltre il suo decimo anno di vita. Informazione no stop, ventiquattro ore su ventiquattro. Sempre. E così anche nel momento del pesantissimo 2-1 dell'Albiceleste.