Tempi di recupero da stabilire: c'è ottimismo

A sorpresa, dunque, il talento del Real Madrid si sarebbe fermato non tanto per un problema muscolare accusato durante i primi minuti della terza gara del girone, quanto per un’errata posizione durante il riposo. Questo avrebbe infatti provocato dei dolorosi spasmi muscolari, dei quali lo staff medico si era già occupato prima di Brasile-Serbia, somministrando a Marcelo dei medicinali anti-infiammatori. “Anche se le nostre aspettative sono buone, dobbiamo restare calmi e aspettare i prossimi giorni per capire l’evoluzione dell’infortunio”, ha aggiunto Lasmar all’indomani della partita. Nonostante il cauto ottimismo, prevalgono dunque ancora i dubbi riguardo alla possibile presenza di Marcelo negli ottavi di finale, in programma il 2 luglio contro il Messico.