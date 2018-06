1986-2018: i migliori attaccanti dei Mondiali

Se guardiamo però ai volumi di tiro prodotti, il panorama cambia notevolmente. E quando si tratta con la quantità degli eventi generati, nelle statistiche spunta sempre fuori Cristiano Ronaldo.

Ho scelto di ordinare questa particolare classifica per il numero di tiri prodotti a partita. Il numero di presenze, ovviamente, incide molto sui volumi di tiro: Klose e Ronaldo sono gli attaccanti che hanno tirato più di tutti (rispettivamente 57 e 61 conclusioni), e non è un caso che siano anche gli attaccanti più presenti (19 e 24 presenze al Mondiale). E ho anche preferito gli attaccanti con almeno 7 presenze, per non falsare la classifica con campioni poco rappresentativi (Igor Lediakov, 5 tiri nell’unica partita disputata a USA ‘94, ti chiedo scusa!).

I dati in tabella non includono quelli relativi al Mondiale in corso: attualmente, tra i tiratori frequenti, Neymar ha appena superato Cristiano Ronaldo con 16 conclusioni. Il portoghese condivide il secondo posto con uno strano convitato: Toni Kroos ha infatti concluso 15 volte verso la rete avversaria. A qualcuno già questa sola statistica dirà molto delle difficoltà della Germania a creare un’occasione da rete: il secondo tedesco con più conclusioni è l’attaccante Werner, a 7 tiri.

Nella precedente classifica compare anche Christian Vieri, che è anche l’attaccante italiano più prolifico nelle ultime 8 edizioni con 9 reti, tante quante quelle segnate da Roberto Baggio. Al terzo posto Totò Schillaci e i suoi 6 gol, tutti realizzati nelle “notti magiche” di Italia ‘90.

Quali sono gli attaccanti più precisi?

Cosa rende la prestazione di un attaccante in un Mondiale indimenticabile? Oltre alla prolificità con cui si procura i tiri, bisogna annotare anche la capacità di concretizzare le poche occasioni che gli capitano in un torneo così breve e spesso molto equilibrato.