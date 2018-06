Parlano Lo Celso e Fazio

Nel frattempo in conferenza stampa si sono presentati Lo Celso e Fazio. Due dei quattro (con Ansaldi e Guzman) ancora a zero minuti in Russia. “Dopo la vittoria contro la Nigeria abbiamo acquistato sicurezza - ha detto il centrale della Roma -. Sappiamo che nella nostra squadra ci sono ottimi giocatori e dobbiamo approfittarne. Siamo un gruppo unito, che vuole crescere di giorno in giorno, e anche se non abbiamo mostrato il nostro gioco migliore fino ad ora, questo non cambia i nostri obiettivi”. Gli fa eco il centrocampista del Psg: “Mbappé? Non l’ho sentito, ma è un grande giocatore come lo è la nazionale francese. Il clima nel gruppo è sempre stato molto buono. Sono qui per crescere giorno dopo giorno ed essere qui è meraviglioso”.