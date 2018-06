Portafortuna sulla caviglia sinistra, e anche se il gol è arrivato col destro si può certamente dire che l’amuleto abbia fatto il suo dovere. 16 giugno, 1-1 contro l’Islanda. L’Argentina stecca la prima partita e Messi sbaglia anche un rigore. In zona mista un giornalista di Telefe decide allora di aiutare Leo, lui che ha già sulle proprie spalle praticamente tutta la nazione. Un piccolo nastro, rosso, niente di più: “Mia mamma voleva che ti donassi questo come portafortuna, sai Leo, lei ama più te di me, quindi non perderlo, e se accetti questo regalo magari avrai un po’ di buona sorte in più”. Messi ride, prende il nastro rosso e saluta Rama Pantorotto. La partita successiva? Sarà un disastro, anche peggio dell’Islanda. Tre gol dalla Croazia prima della riscossa sulla Nigeria. Dopo il pass ottavi conquistato i due si incontrano allora di nuovo nella pancia dello stadio. E la reazione di Messi è sorprendente.