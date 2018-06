Quando un giocatore si racconta su The Players Tribune non nasconde retroscena. Particolari, aneddoti sulla propria vita e il proprio cammino. Spesso sono molto toccanti, altre volte strappano un sorriso, altre ancora parlano di episodi particolari. L'ultima, quella di Edinson Cavani (attaccante del Psg e della Nazionale uruguayana), parte dall'inizio. Soprannome? "Pelado". Ed è un po' strano conoscendo Edi, folta chioma e tanti gol. Da piccolo non era così, i capelli erano pochi e la famiglia si divertì a chiamarlo in quel modo. Questo ed altro su The Players Tribune, un inedito Edinson Cavani a tutto tondo.

"Lettera a un Cavani di 9 anni..."

Così Cavani: "Sto scrivendo al ragazzo che tutti nel vicinato chiamano "Pelado". Quando eri un bambino, non avevi molti capelli. Sono cresciuti lentamente. Ma grazie alla creatività della tua famiglia, sei sempre stato Pelado. Sono felice di dirti che nei prossimi 20 anni il calcio cambierà la tua vita in molti modi. Alcuni buoni, altri meno. Il calcio ti aiuterà anche a liberarti di quel soprannome. Vedi, c'è un ragazzo di nome Gabriel Batistuta. Non lo conosci ancora, perché l'unico programma che guardi è Tom e Jerry. Il tuo fratello maggiore Nando sarà il primo ad ispirarsi a Batistuta - continua Edinson, tra ricordi e vari aneddoti - Inizierà a rifiutarsi di andare dal barbiere, a usare il condizionatore di tua madre. E alla fine, inizierà a sembrare esattamente come il magnifico Batigol. Quando corre su un campo da calcio, con i suoi lunghi capelli trattenuti con un laccio da scarpe, è la cosa più bella che tu abbia mai visto in vita tua. E alla fine dirai a tua madre, "basta tagli di capelli!".

"Continua a vivere la tua vita sotto al sole"

E ancora: "Vivi la tua vita fuori, con una palla al piede. In Sud America si fa così. Tu non sai nulla di diverso. Cosa c'è dentro la casa? Niente di divertente. Niente di interessante. Nessuna Playstation. Nessuna grande tv. Non hai una doccia calda. Non c'è calore. In inverno, il tuo sistema di riscaldamento è quattro coperte accoglienti. Quando vuoi fare un bagno, prendi una brocca d'acqua e la riscaldi sopra la stufa. Ricordi la prima casa? Quella senza bagno? Ogni volta che dovevi fare i tuoi bisogni, dovevi uscire dal piccolo capanno! Posso dirti un segreto, però? Quando penso a queste cose ora, non mi sento affatto male. Per qualche ragione, mi riempie di calore. Mi dà coraggio È un bel ricordo. Non preoccuparti di cosa c'è dentro la casa, continua a vivere la tua vita sotto il sole, Pelado".

L'Ice Cream gol di Cavani



Ora la cosa più importante della tua vita l'Ice Cream Gol, è qualcosa di magico. Ho bisogno di parlare con qualcuno al PSG riguardo questo. È geniale. È pura motivazione. Era l'idea degli organizzatori del campionato giovanile di Salto. Come puoi mantenere motivati ​​un gruppo di bambini di sei anni indipendentemente dal punteggio? l'Ice Cream Gol, chi segna l'ultimo gol della partita avrà un gelato. Il punteggio potrebbe essere 8-1. Non importa. È una gara contro il tempo essere l'unico a segnare l'ultimo gol. La sensazione di sentire l'allenatore dire che hai segnato è incredibile. Gioia pura. Per tutto il giorno, tu sei il re".

I sogni realizzati di Cavani

"Non sei un ragazzino della capitale, questo è sicuro. I bambini di Montevideo vivono in un mondo diverso. A Salto è solo diverso. Per qualche motivo, tutti i bambini vogliono giocare a piedi nudi. Cominciano ogni partita con le scarpe, ma al primo tempo sono tutte ammassate e tutti corrono a piedi scalzi. Se chiudo gli occhi, proprio ora, posso ancora sentire la terra sotto i miei piedi. Posso ancora sentire il mio cuore battere, rincorrere la palla, cercare di vincere il gelato. Porterai questi sentimenti con te per tutta la vita, perché sei del Sud America. Sei dell'Uruguay. Sei di Salto. Vivi il calcio in un modo diverso. La benedizione e la maledizione per gli uruguaiani è che non possiamo mai rilassarci. È la storia del nostro calcio e della storia del nostro paese. Quando gli uruguaiani indossano la loro maglietta, sentono l'orgoglio della loro storia. Dobbiamo sempre andare, andare, andare. E tu andrai". Cavani parla di tutti i suoi obiettivi realizzati: "Quali sono i tuoi sogni, Pelado? Giocare a Montevideo, come tuo fratello Nando? Lo farai e ti sembrerà di essere arrivato in Champions League. Giocare in Europa? Lo farai e guadagnerai abbastanza per cambiare la vita della tua famiglia. Giocare con l'Uruguay? Lo farai e avrai esperienze che ti faranno piangere lacrime di gioia e lacrime di tristezza. Giocare la Coppa del Mondo? Dirò solo che l'anno 2010 sarà quello de Loco Abreu. Il tuo sogno è di fare un sacco di soldi, guidare belle macchine e dormire in alberghi lussuosi? Bene, Pelado, otterrai tutte queste cose".

"Edi, goditi la tua libertà"

"Quello che hai adesso, a nove anni, è qualcosa che mi manca molto a 31. Hai la tua libertà. Da bambino, vivi la vita con un'intensità e una passione impossibili da adulto. Cerchiamo di mantenere quel sentimento quando invecchiamo, ma scivola via dalla nostra portata. Ci sono troppe responsabilità. Troppa pressione. Ora si va da un hotel a un autobus, o a un campo di allenamento. Quindi da un campo di allenamento a un autobus per un aereo. Quindi da un aereo a un altro autobus. Poi da un autobus a uno stadio. In molti modi, stai vivendo un sogno. E in molti modi, sei un prigioniero di quel sogno. Non puoi semplicemente uscire e sentire il sole su di te. Non puoi toglierti le scarpe e giocare nella sporcizia. Succederanno cose che renderanno la tua vita molto complicata. È inevitabile. Quando sei un bambino, hai questa illusione che la persona che ha più successo è quella con il maggior numero di averi. Quando cresci, ti rendi conto che la persona che ha più successo è quella con la saggezza".

"Gioca come se stessi segnando per un gelato"

Devo essere onesto con te, Pelado. C'è solo un posto in cui puoi ancora avere totale libertà. Dura circa 90 minuti, se sei fortunato. Quando ti metti gli scarpini non importa se stai giocando sulla terra a Salto, o sull'erba verde di Napoli, o davanti a milioni di persone alla Coppa del Mondo. Voglio che tu ricordi le parole di tuo padre . Dice: "Nel momento in cui attraversi quella linea bianca e vai in campo, c'è solo il calcio. Nulla di ciò che sta accadendo al di fuori di quella linea ti aiuterà con quello che succede dentro. Se ascolti quelle parole e ci crederai, sentirai la sporcizia sotto i tuoi piedi nudi. Sentirai il tuo cuore battere fuori dal tuo petto e inseguirai la palla, come se stessi giocando per il più grande trofeo del mondo. Come se stessi giocando per il gelato. Cordiali saluti, Edi".