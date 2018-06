Sampaoli: "Forti mentalmente, in campo col cuore"

Una nuova occasione per l’Argentina. Dopo essere scampata ad una clamorosa eliminazione alla fase ai gironi di Russia 2018 grazie alla vittoria sulla Nigeria, la Nazionale Albiceleste si gioca la possibilità di continuare ad inseguire il sogno Mondiale. Il primo avversario da superare sarà la Francia, in un ottavo di finale che promette spettacolo ed emozioni. Ne è convinto anche Jorge Sampaoli, che in conferenza stampa ha presentato il match contro gli uomini di Didier Deschamps. "La Francia è una squadra davvero forte e temibile – ha detto il CT dell’Argentina -, sono completi perché oltre ad essere solidi in difesa, bravi nelle ripartenze e in fase di transizione, hanno la capacità di arrivare in porta e quindi al gol con pochi passaggi. E’ un gruppo che lavora insieme da anni, il ciclo di Deschamps è iniziato molto tempo fa. Ma noi vogliamo farci trovare pronti. L’obiettivo è giocare nella loro metà campo, in modo da avere maggiori possibilità di recuperare prima il pallone e ripartire".