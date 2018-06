La legge dei murales è uguale per tutti. Se ne sono resi conto anche a Kazan. Nell'albergo che avrebbe dovuto ospitare l'Argentina prima della sfida dei quarti di finale di Russia 2018 contro la Francia, aveva fatto sorridere la scelta della location in cui Messi e compagni avrebbero alloggiato prima della sfida. Proprio sulla parete di fronte all'albergo c'è un murales di Cristiano Ronaldo che fa l'occhiolino: una beffa per la "Pulce" che avrebbe dovuto vivere la vigilia della partita con la Francia con la pressione di essere costantemente "sotto gli occhi" del suo storico rivale. Ma proprio prima dell'arrivo della squadra di Sampaoli in quello che sarà il quartier generale degli argentini a Kazan, ecco la sorpresa: come riporta globoesporte fin dalle prime luci dell'alba si sono messi all'opera per "pareggiare" i conti.

Ora c'è anche Messi